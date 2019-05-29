Исчезновение серверов из Администрации Президента: что об этом известно

Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации Президента исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Госбюро расследований уже даже начало досудебное расследование по этому делу. Что же случилось – читайте в нашем материале.

О чем заявил Данилюк?

Вечером 28 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил об отсутствии в ситуативной комнате Администрации Президента серверов, которые содержат секретную информацию.

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Более того, новоназначенный секретарь СНБО снял все на видео и опубликовал его на Facebook. Данилюк рассказал, что еще месяц назад комната выглядела совершенно иначе. На всех стенах были большие мониторы, подсоединенные к серверам. Он объяснил, что все это сняли "во время цивилизованной смены власти".

Ситуативная комната – это комната, где собираются представители власти для оперативного решения той или иной проблемы. Из помещения есть доступ к различным источникам информации, в том числе и секретной.

Что исчезло из ситуативной комнаты? Вся техника, в частности серверы с секретной информацией.

Какая функция исчезнувшей техники? Во время совещаний в ситуативной комнате часто используют информацию из секретных источников. Эта информация попадала в комнату через защищенные каналы связи. Кроме того, эта же секретная информация, по словам Данилюка, "должна храниться на серверах", которые исчезли.

К слову, бывший заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив утверждает, что архитектура ситуативной комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Следовательно, для восстановления работы комнаты нужны только экраны и видеосервер, которые собственно и исчезли.

Что ответили у Порошенко на исчезновение?

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Спикер 5 президента Петра Порошенко Святослав Цеголко пояснил, что всю эту технику АП арендовала за личный счет Порошенко. Сейчас ее вернули арендодателю. Кроме того, никаких секретных данных на серверах не было.

Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой,

– написал Цеголко в Facebook.

Интересно, что Порошенко перед первым туром выборов президента хвастался, что в его ситуативной комнате установлено оборудование, которое позволяет вести телефонные переговоры по современной защищенной связи. Например – с властями США и с НАТО.

Что об исчезновении техники думает Турчинов?

Предшественник нового секретаря СНБО Александр Турчинов отметил, что из-за таких заявлений "у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО". Хотя комната, которую показал на видео Данилюк, к СНБО отношения не имеет.

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Как отреагировали в ГБР?

Госбюро расследований уже начало досудебное расследование относительно возможной потери служащими АП материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

ГБР будет расследовать исчезновение мониторов и серверов по уголовной статье "Утрата документов, содержащих государственную тайну, что повлекло тяжкие последствия". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершения уголовного правонарушения.

Смотрите видео, на котором Данилюк показывает почти пустую ситуативную комнату в АП: