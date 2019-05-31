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      Хоч гантелі не вкрали: Зеленський показав фото зі спортзалу в АП

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      Зеленський тренується у спортзалі АП
      Зеленський тренується у спортзалі АП / facebook.com/zelenskiy95

      Глава України Володимир Зеленський не покидає активно займатися спортом і показав, як тренується в спортзалі Адміністрації Президента.

      Зеленський показав президентський спортзал на своїй сторінці у Facebook. Окрім нього у залі тренується ще й керівник Адміністрації Президента Андрій Богдан.

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      На Банковій. Хоч гантелі не вкрали,
      – з іронією написав глава держави.

      Як видно на світлинах, у спортзалі є різні види гантель, тренажери та швецька стінка.

      Ще до походу у політику Володимир Зеленський активно займався спортом. Він навіть створив свій відеоблог, де повністю показував тренування, відтворюючи необхідний комплекс вправ. При цьому будучи ще шоуменном, Зеленський під час тренувань часто жартував і давав корисні поради прихильникам.

      До слова, іронічними словами про гантелі в АП, Зеленський нібито нагадав, що раніше команда попереднього президента Петра Порошенка вивезла з ситуативної кімнати в Адміністрації усе обладнання, техніку та сервери з секретною інформацією. Відео з порожньої кімнати показував секретар РНБО Олександр Данилюк.

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      Тоді у п'ятого глави держави не залишилися без відповіді і запевнили, що обладнання було орендоване на гроші Порошенка і повернуте орендодавцю. Окрім того, жодної секретної інформації на серверах не було.

      Проте, не все так просто. У 2018 році екс-заступник голови АП розповідав, що всю техніку в кімнату збирали з держустанов. А сам Порошенко перед першим туром виборів президента вихвалявся що в його ситуативній кімнаті встановлене обладнання, яке дозволяє вести телефонні переговори з урядом США по сучасному захищеному зв'язку. Окрім того, там була система шифрування конфіденційного зв'язку з країнами Європи та зв'язок зі штаб-квартирою НАТО і з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

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      Теги: Новини України Спорт Новини Спорту Новини політики Володимир Зеленський Президент України Адміністрація Президента Андрій Богдан
      Джерело: 24 канал
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