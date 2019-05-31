Хоть гантели не украли: Зеленский показал фото из спортзала в АП

Глава Украины Владимир Зеленский не прекращает активно заниматься спортом и показал, как тренируется в спортзале Администрации Президента.

Зеленский показал президентский спортзал на своей странице в Facebook. Кроме него в зале тренируется еще и руководитель Администрации Президента Андрей Богдан.

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На Банковой. Хоть гантели не украли,

– с иронией написал глава государства.

Как видно на фотографиях, в спортзале есть разные виды гантель, тренажеры и шведская стенка.

Еще до похода в политику Владимир Зеленский активно занимался спортом. Он даже создал свой видеоблог, где полностью показывал тренировки, делая необходимый комплекс упражнений. При этом будучи еще шоуменном, Зеленский во время тренировок часто шутил и давал полезные советы фанатам.

К слову, ироничными словами о гантели в АП, Зеленский якобы напомнил, что ранее команда предыдущего президента Петар Порошенко вывезла из ситуативной комнаты в Администрации все оборудование, технику и серверы с секретной информацией. Видео из пустой комнаты показывал секретарь СНБО Александр Данилюк.

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Тогда у пятого главы государства не промедлили с отвеом и заверили, что оборудование было арендовано на деньги Порошенко и возвращено арендодателю. Кроме того, никакой секретной информации на серверах не было.

Однако, не все так просто. В 2018 году экс-заместитель главы АП рассказывал, что всю технику в комнату собирали из госучреждений. А сам Порошенко перед первым туром выборов президента хвастался что в его ситуативной комнате установлено оборудование, позволяющее вести телефонные переговоры с правительством США по современной защищенной связи. Кроме того, там была система шифрования конфиденциальной связи со странами Европы и связь со штаб-квартирой НАТО и с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.