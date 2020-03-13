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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      Из-за коронавируса в бюджет могут внести изменения, – Разумков

      - Читати новину українською

      Верховная Рада может рассмотреть ряд законопроектов из-за пандемии коронавируса в мире. В первую очередь говорится об изменениях в бюджет.

      Глава Рады Дмитрий Разумков заявил, что все возможные изменения связаны с режимом карантина.

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      Кроме того, Рада планирует рассмотреть возможные изменения трудового законодательства.

      Заметим, что Минздрав инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады для принятия закона о коронавирусе. Парламентарии, скорее всего, соберутся на следующей неделе.

      Накануне Дмитрий Разумков подписал распоряжение относительно карантинных мероприятий в Верховной Раде. Как будет работать парламент – читайте по ссылке.

      В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. В то же время в апреле Нацбанк может пересмотреть макропрогнозы.

      Тем временем, некоторые страны начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону.

      Что известно о карантине в Украине?В Украине карантин из-за угрозы распространения коронавируса продлится до 3 апреля. С 12 марта до 3 апреля во всех учебных заведениях отменили занятия.

      Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.

      По состоянию на 13 марта в Украине подтвердили 3 случая заражения коронавирусом в Черновцах и на Житомирщине.

      Последние новости о коронавирусе в Украине: новое подозрение во Львове
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости политики Законодательство Бюджет 2020 Верховная Рада Дмитрий Разумков
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