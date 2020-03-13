Из-за коронавируса в бюджет могут внести изменения, – Разумков

Верховная Рада может рассмотреть ряд законопроектов из-за пандемии коронавируса в мире. В первую очередь говорится об изменениях в бюджет.

Глава Рады Дмитрий Разумков заявил, что все возможные изменения связаны с режимом карантина.

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Кроме того, Рада планирует рассмотреть возможные изменения трудового законодательства.

Заметим, что Минздрав инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады для принятия закона о коронавирусе. Парламентарии, скорее всего, соберутся на следующей неделе.

Накануне Дмитрий Разумков подписал распоряжение относительно карантинных мероприятий в Верховной Раде. Как будет работать парламент – читайте по ссылке.

В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. В то же время в апреле Нацбанк может пересмотреть макропрогнозы.



Тем временем, некоторые страны начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону.

Что известно о карантине в Украине?В Украине карантин из-за угрозы распространения коронавируса продлится до 3 апреля. С 12 марта до 3 апреля во всех учебных заведениях отменили занятия.



Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.



По состоянию на 13 марта в Украине подтвердили 3 случая заражения коронавирусом в Черновцах и на Житомирщине.