Через коронавірус до бюджету можуть внести зміни, – Разумков

Верховна Рада може розглянути низку законопроєктів через пандемію коронавірусу у світі. У першу чергу мовиться про зміни до бюджету.

Глава Ради Дмитро Разумков заявив, що усі можливі зміни пов’язані з режимом карантину.

Зверніть увагу Зеленський скликав РНБО, де вирішать, чи закривати кордони

Окрім того, Рада планує розглянути можливі зміни до трудового законодавства.

Зауважимо, що МОЗ ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення закону про коронавірус. Парламентарі, швидше за все, зберуться наступного тижня.

Напередодні Дмитро Разумков підписав розпорядження щодо карантинних заходів у Верховній Раді. Як працюватиме парламент – читайте за посиланням.

В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. Водночас у квітні Нацбанк може переглянути макропрогнози.



Тим часом деякі країни почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.

Що відомо про карантин в Україні?В Україні карантин через загрозу поширення коронавірусу триватиме до 3 квітня. З 12 березня до 3 квітня у всіх навчальних закладах України скасували навчання.



Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.



Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом у Чернівцях та на Житомирщині.