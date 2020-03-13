12:45
13 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рецидив Поклонської. Рубль заіржавів
      Вєсті Кремля
      21:07, 12 березня
      Вєсті.UA: Окремий карантин для ОПЗЖопців. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:17, 12 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО

      Рада збереться на засідання задля закону про коронавірус

      -
      Парламент ухвалить закон про коронавірус / Getty Images

      МОЗ ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення закону про коронавірус. Парламентарі, швидше за все, зберуться наступного тижня.

      Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець ініціює позачергове засідання Верховної Ради заради ухвалення закону про коронавірус. Законопроєкт передбачає низку заходів для захисту від Covid-19.

      Читайте також Як працюватиме Рада під час карантину

      Підтвердив проведення позачергового засідання і спікер парламенту Дмитро Разумков. Швидше за все, нардепи зберуться наступного пленарного тижня, а саме – до 18 березня.

      Я думаю, таке рішення може бути прийнято у три способи: підписи 150 депутатів, за зверненням президента, за рішенням погоджувальної ради. Треба сформувати порядок денний. Там повинен бути виключний перелік питань. На це ще треба деякий час. Сподіваюсь, що до середи наступного тижня ми зможемо провести таке засідання,
      –  розповів Разумков.

      Що відомо про карантин в Україні

      Де можна пройти тест на коронавірус
       Де можна пройти тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Діяльність у "Кварталі" та УКРОПі: ким є Гура, що казав про "цілий літак інфікованих" з Мілану
      сьогодні
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Законодавство Новини України Ілля Ємець Дмитро Разумков Міністерство охорони здоров’я Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 11:30 Коронавірус уб'є вдесятеро більше людей, ніж грип. Що повинен знати і робити кожен
      Світові Медіа
      12 березня , 12:44 Чим зайнятися разом з дитиною під час карантину
      Михайло Года
      11 березня , 19:42 Топ-5 електрокамінів
      сьогодні , 11:22 Президент навіки: що пишуть західні ЗМІ про обнуління строку для Путіна
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук