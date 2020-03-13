Рада збереться на засідання задля закону про коронавірус

МОЗ ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення закону про коронавірус. Парламентарі, швидше за все, зберуться наступного тижня.

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець ініціює позачергове засідання Верховної Ради заради ухвалення закону про коронавірус. Законопроєкт передбачає низку заходів для захисту від Covid-19.

Читайте також Як працюватиме Рада під час карантину

Підтвердив проведення позачергового засідання і спікер парламенту Дмитро Разумков. Швидше за все, нардепи зберуться наступного пленарного тижня, а саме – до 18 березня.

Я думаю, таке рішення може бути прийнято у три способи: підписи 150 депутатів, за зверненням президента, за рішенням погоджувальної ради. Треба сформувати порядок денний. Там повинен бути виключний перелік питань. На це ще треба деякий час. Сподіваюсь, що до середи наступного тижня ми зможемо провести таке засідання,

– розповів Разумков.

Що відомо про карантин в Україні

З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено загальнонаціональний карантин. Зупинено роботу навчальних закладів, заборонено проведення масових зібрань кількістю понад 200 осіб.

Зареєстровано три випадки захворювання на Covid-19: у 39-річного чоловіка з Чернівців, 64-річного жителя Чернівецької області та 71-річної жінки з Радомишля, що на Житомирщині. Усі вони перебувають в інфекційних лікарнях.

Україна закупила тест-системи для виявлення коронавірусу. У Київ їх вже надійшло більше тисячі.

70% контрольно-пропускних пунктів в Україні закриті.

МАУ скасовує понад 2000 авіарейсів навесні через коронавірус.

​

Де можна пройти тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу