Рада соберется на заседание ради закона о коронавирусе

Минздрав инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады для принятия закона о коронавирусе. Парламентарии, скорее всего, соберутся на следующей неделе.

Министр здравоохранения Илья Емец инициирует внеочередное заседание Верховной Рады ради принятия закона о коронавирусе. Законопроект предусматривает ряд мер по защите от Covid-19.

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Подтвердил проведение внеочередного заседания и спикер парламента Дмитрий Разумков. Скорее всего, нардепы соберутся на следующей пленарной неделе, а именно – до 18 марта.

Я думаю, такое решение может быть принято тремя способами: подписи 150 депутатов, по обращению президента, по решению согласительного совета. Надо сформировать повестку дня. Там должен быть исключительный перечень вопросов. На это еще нужно некоторое время. Надеюсь, что до среды следующей недели мы сможем провести такое заседание,

– рассказал Разумков.

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