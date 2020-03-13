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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
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      РНБО вирішуватиме, чи закривати кордони через коронавірус

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      РНБО проведе засідання 13 березня / hromadske.ua

      Рада національної безпеки і оборони проведе засідання 13 березня. На ньому обговорюватимуть подальші заходи для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.

      На засіданні РНБО розглянуть питання закриття кордонів України та в якому форматі це можливо зробити, передає "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

      Зверніть увагу Вірус не стає менш агресивним, – науковець про мутації коронавірусу

      11 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль після оголошення карантину в Україні заявив, що уряд закриває 219 пунктів пропуску громадян і автотранспорту. Водночас 49 працюватимуть.

      Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що деякі пункти пропуску не закриють, попри карантинні заходи у країні. Причина у тому, що вони є критично важливим для економіки України.

      Зауважимо, що ввечері 12 березня до України з Мілану повернувся літак авіакомпанії МАУ. Відомо, що у людей, які летіли рейсом PS312 були симптоми застуди, але стюарди давали їм ліки, аби збити температуру. Лише після того, як пасажири почали протестувати інші пасажири на борту, з літака госпіталізували трьох людей.

      До теми У пасажирів, яких госпіталізували з рейсу Мілан – Київ, не підтвердили коронавірус

      Головне про коронавірус в Україні

      • Станом на 12 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом. Серед хворих – 70-річна жінка з Житомирської області, чоловік з Чернівецької області та ще один чоловік з Чернівців. 
      • Ще 5 людей зараз перебувають у лікарні з підозрою на коронавірус.
      • У райцентрі Радомишль, що на Житомирщині вирішили запровадити надзвичайний стан. Там у жінки пенсійного віку виявили коронавірус
      • 12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.

      Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
      Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
      12 березня
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Надзвичайний стан Денис Шмигаль Максим Нефьодов Транспорт РНБО Новини України
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