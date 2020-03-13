СНБО будет решать, закрывать ли границы из-за коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание 13 марта. На нем будут обсуждать дальнейшие меры для борьбы с распространением коронавируса в Украине.

На заседании СНБО рассмотрят вопрос закрытия границ Украины и в каком формате это возможно сделать, передает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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11 марта премьер-министр Денис Шмигаль после объявления карантина в Украине заявил, что правительство закрывает 219 пунктов пропуска граждан и автотранспорта. В то же время 49 будут работать.

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что некоторые пункты пропуска не закроют, несмотря на карантинные мероприятия в стране. Причина в том, что они являются критически важными для экономики Украины.

Заметим, что вечером 12 марта в Украину из Милана вернулся самолет авиакомпании МАУ. Известно, что у людей, которые летели рейсом PS312 были симптомы простуды, но стюарды давали им лекарства, чтобы сбить температуру. Лишь после того, как начали протестовать другие пассажиры на борту, с самолета госпитализировали трех человек.

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Главное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 12 марта в Украине подтвердили 3 случая заражения коронавирусом. Среди больных – 70-летняя женщина из Житомирской области, муж из Черновицкой области и еще один человек из Черновцов.

Среди больных – 70-летняя женщина из Житомирской области, муж из Черновицкой области и еще один человек из Черновцов. Еще 5 человек сейчас находятся в больнице с подозрением на коронавирус.

В райцентре Радомышль, что на Житомирщине решили ввести чрезвычайное положение. Там у женщины пенсионного возраста обнаружили коронавирус

12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.



Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

Заметим, что вечером 12 марта в Украину из Милана вернулся самолет авиакомпании МАУ. Известно, что у людей, которые летели рейсом PS312 были симптомы простуды, но стюарды давали им лекарства, чтобы сбить температуру. Лишь после того, как начали протестовать другие пассажиры на борту, с самолета госпитализировали трех человек. К теме У пассажиров, которых госпитализировали с рейса Милан - Киев, не подтвердили коронавирус