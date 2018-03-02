Из-за недостатка газа в Украине обучение приостановлено до 12 марта

Министерство образования и науки рекомендует всем учебным заведениям приостановить работу с 2 до 7 марта включительно, с учетом выходных 9 дней подряд – до 12 марта. Решение принято в связи с нехваткой газа в стране на фоне действий российского "Газпрома".

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Украины.

"Принимая во внимание решение кризисного Комитета, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учреждениям образования, находящимся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу с 2 до 7 марта включительно", – говорится в сообщении.

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Такое решение принято в связи с решением Минэнергетики о наступлении в Украине в период со 2 марта до 6 марта чрезвычайной кризисной ситуации из-за надостаточных запасов газа для отопительного сезона.

Также прекратить обучение до 12 марта включительно рекомендуют заведениям профессионально-технического образования. В министерстве отметили, что непосредственное решение о приостановлении работы учреждений высшего образования заведение принимает в пределах собственной автономии.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Отметим, после того, как российский монополист "Газпром" 2 марта заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом", НАК подписал контракт о закупке газа в Польше.