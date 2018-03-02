Через нестачу газу в Україні навчання призупинено до 12 березня

Міністерство освіти і науки рекомендує усім закладам освіти призупинити роботу з 2 до 7 березня включно, що з урахуванням вихідних становить 9 днів поспіль – до 12 березня. Рішення прийнято у зв'язку з нестачею газу в країні на тлі дій російського "Газпрому".

Про це повідомляє прес-служба Міносвіти України.

"Беручи до уваги рішення кризового Комітету, Міністерство освіти і науки України рекомендувало всім закладам вищої освіти та всім іншим закладам освіти, що перебувають у сфері управління місцевих органів самоврядування, призупинити роботу з 2 до 7 березня включно", – йдеться у повідомленні.

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Таке рішення прийнято у зв'язку з рішенням Міненергетики про настання в Україні у період з 2 березня до 6 березня надзвичайної кризової ситуації через замалі запаси газу для опалювального сезону.

Також припинити навчання до 12 березня включно рекомендують закладам професійно-технічної освіти. У міністерстві наголосили, що безпосереднє рішення про призупинення роботи закладів вищої освіти приймає заклад у межах власної автономії.

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

Зазначимо, після того, як російський монополіст "Газпром" 2 березня заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом", НАК підписав контракт про закупівлю газу у Польщі.