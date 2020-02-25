Из-за непогоды в Херсоне на женщину упал карниз, она в коме

В Херсоне в результате непогоды на женщину упал карниз, который сорвало ветром. Пострадавшая в тяжелом состоянии, после операции она находится в коме.

После досадного инцидента 68-летнюю женщину госпитализировали в областную больницу, сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

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У нее диагностировали ушиб теменной области. Женщину прооперировали. Пострадавшая находится в коме, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Пострадавшую травмировал карниз, который упал на нее. Спровоцировал инцидент сильный ветер, который и сорвал конструкцию.

Кроме того, в больнице с сотрясениями находятся 13-летняя девушка и 21-летний парень.

Важно! 24 февраля в Херсоне в результате непогоды упало дерево. Оно травмировало ребенка 2007 года рождения. Его госпитализировали в местную больницу.

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