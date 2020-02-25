20:56
25 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия создает Шойгу-Мобиль. Путин станет императором галактики
      Вєсті Кремля
      21:40, 24 февраля
      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Из-за непогоды в Херсоне на женщину упал карниз, она в коме

      - Читати новину українською
      Из-за непогоды в Херсоне на женщину упал карниз, пострадавшая в коме / Фото ГСЧС

      В Херсоне в результате непогоды на женщину упал карниз, который сорвало ветром. Пострадавшая в тяжелом состоянии, после операции она находится в коме.

      После досадного инцидента 68-летнюю женщину госпитализировали в областную больницу, сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

      Обратите внимание: Порывы ветра и мокрый снег: в Украине объявили штормовое предупреждение

      У нее диагностировали ушиб теменной области. Женщину прооперировали. Пострадавшая находится в коме, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

      Пострадавшую травмировал карниз, который упал на нее. Спровоцировал инцидент сильный ветер, который и сорвал конструкцию.

      Кроме того, в больнице с сотрясениями находятся 13-летняя девушка и 21-летний парень.

      Важно! 24 февраля в Херсоне в результате непогоды упало дерево. Оно травмировало ребенка 2007 года рождения. Его госпитализировали в местную больницу.

      Что известно о штормовом ветре в Украине

      • С 24 февраля во многих областях Украины бушевал штормовой ветер. Ураганные порывы ветра срывали крыши и валили деревья. В результате один человек погиб, еще четверо – травмированы.
      • Сильный ветер повредил кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях: Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской, Черновицкой.
      • Задели циклоны и южные области Украины, из-за этого на Черном и Азовском морях прошли штормы.
      Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Херсона Постраждалі ГСЧС Непогода в Украине Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста
      Ігор Саджениця
      сегодня , 19:30 Шість років, як розформували "Беркут": коротка історія спецпідрозділу – фото і відео
      Блог Медіа
      17 февраля , 16:16 Психология покера: как совладать с эмоциями и "читать" оппонентов
      сегодня , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      сегодня , 19:00 Гончарук отчитался о работе правительства: чего достигли и над чем нужно еще работать
      Петро Охотін
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук