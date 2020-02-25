Из-за непогоды в Херсоне на женщину упал карниз, она в коме
В Херсоне в результате непогоды на женщину упал карниз, который сорвало ветром. Пострадавшая в тяжелом состоянии, после операции она находится в коме.
После досадного инцидента 68-летнюю женщину госпитализировали в областную больницу, сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.
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У нее диагностировали ушиб теменной области. Женщину прооперировали. Пострадавшая находится в коме, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Пострадавшую травмировал карниз, который упал на нее. Спровоцировал инцидент сильный ветер, который и сорвал конструкцию.
Кроме того, в больнице с сотрясениями находятся 13-летняя девушка и 21-летний парень.
Важно! 24 февраля в Херсоне в результате непогоды упало дерево. Оно травмировало ребенка 2007 года рождения. Его госпитализировали в местную больницу.
Что известно о штормовом ветре в Украине
- С 24 февраля во многих областях Украины бушевал штормовой ветер. Ураганные порывы ветра срывали крыши и валили деревья. В результате один человек погиб, еще четверо – травмированы.
- Сильный ветер повредил кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях: Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской, Черновицкой.
- Задели циклоны и южные области Украины, из-за этого на Черном и Азовском морях прошли штормы.