Через негоду у Херсоні на жінку впав карниз, вона в комі

У Херсоні в результаті негоди на жінку впав карниз, який зірвало вітром. Постраждала у важкому стані, після операції вона перебуває у комі.

Після прикрого інциденту 68-річну жінку госпіталізували в обласну лікарню, повідомляє пресслужба Херсонської міськради.

Зверніть увагу: Пориви вітру і мокрий сніг: в Україні оголосили штормове попередження

У неї діагностували забійну рану тім'яної області. Жінку прооперували. Постраждала перебуває у комі, лікарі оцінюють її стан як важкий.

Постраждалу травмував карниз, який впав на неї. Спровокував інцидент сильний вітер, який і зірвав конструкцію.

Крім того, в лікарні зі струсами перебувають 13-річна дівчина та 21-річний хлопець.

Важливо! 24 лютого в Херсоні внаслідок негоди впало дерево. Воно травмувало дитину 2007 року народження. Її госпіталізували у місцеву лікарню.

Що відомо про штормовий вітер в Україні