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      Через негоду у Херсоні на жінку впав карниз, вона в комі

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      Через негоду у Херсоні на жінку впав карниз, постраждала в комі / Фото ДСНС

      У Херсоні в результаті негоди на жінку впав карниз, який зірвало вітром. Постраждала у важкому стані, після операції вона перебуває у комі.

      Після прикрого інциденту 68-річну жінку госпіталізували в обласну лікарню, повідомляє пресслужба Херсонської міськради.

      Зверніть увагу: Пориви вітру і мокрий сніг: в Україні оголосили штормове попередження

      У неї діагностували забійну рану тім'яної області. Жінку прооперували. Постраждала перебуває у комі, лікарі оцінюють її стан як важкий.

      Постраждалу травмував карниз, який впав на неї. Спровокував інцидент сильний вітер, який і зірвав конструкцію. 

      Крім того, в лікарні зі струсами перебувають 13-річна дівчина та 21-річний хлопець.

      Важливо! 24 лютого в Херсоні внаслідок негоди впало дерево. Воно травмувало дитину 2007 року народження. Її госпіталізували у місцеву лікарню.

      Що відомо про штормовий вітер в Україні

      • З 24 лютого в багатьох областях України вирував штормовий вітер. Ураганні пориви вітру зривали дахи й валили дерева. У результаті одна людина загинула, ще четверо – травмовані.
      • Сильний вітер пошкодив покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях: Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Тернопільській, Чернівецькій.
      • Зачепили циклони й південні області України, через це на Чорному та Азовського морях пройшли шторми.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Херсона Постраждалі ДСНС Негода в Україні Погода
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