Через негоду у Херсоні на жінку впав карниз, вона в комі
У Херсоні в результаті негоди на жінку впав карниз, який зірвало вітром. Постраждала у важкому стані, після операції вона перебуває у комі.
Після прикрого інциденту 68-річну жінку госпіталізували в обласну лікарню, повідомляє пресслужба Херсонської міськради.
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У неї діагностували забійну рану тім'яної області. Жінку прооперували. Постраждала перебуває у комі, лікарі оцінюють її стан як важкий.
Постраждалу травмував карниз, який впав на неї. Спровокував інцидент сильний вітер, який і зірвав конструкцію.
Крім того, в лікарні зі струсами перебувають 13-річна дівчина та 21-річний хлопець.
Важливо! 24 лютого в Херсоні внаслідок негоди впало дерево. Воно травмувало дитину 2007 року народження. Її госпіталізували у місцеву лікарню.
Що відомо про штормовий вітер в Україні
- З 24 лютого в багатьох областях України вирував штормовий вітер. Ураганні пориви вітру зривали дахи й валили дерева. У результаті одна людина загинула, ще четверо – травмовані.
- Сильний вітер пошкодив покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях: Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Тернопільській, Чернівецькій.
- Зачепили циклони й південні області України, через це на Чорному та Азовського морях пройшли шторми.