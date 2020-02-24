У Херсоні на дитину впало дерево через сильний вітер

У Херсоні 24 лютого вирує негода. Через сильний вітер на 13-річну дитину впало дерево.

Дитину госпіталізували, повідомили у пресслужбі ДСНС. Наразі нічого невідомо про стан здоров’я постраждалої.

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Швидкість поривів вітру в степу сягає 30 метрів у секунду, здебільшого у Нижньосірогозькому районі. Загалом у Херсонській області зафіксовані вітер швидкістю 16 – 17 метрів за секунду.



Наслідки негоди у Херсоні/ Фото з фейсбук-сторінки "Херсон днем и ночью"

Через сильний поривчастий вітер у місті оголосили ІІ рівень небезпеки. Станом на 16:00 було відомо про 60 повалених дерев та пошкодження ліній електромереж. Міжнародний аеропорт у Херсоні також тимчасово припинив роботу через негоду.



У Херсоні сильний вітер пошкодив дерева/ Фото з фейсбук-сторінки "Херсон днем и ночью"

Що відомо про негоду в Україні: коротко

В Україні вирують циклони Ксантипп і Юлія, погода серйозно погіршилась.

Унаслідок негоди загинула людина в Одесі, а ще 2 – отримали травми.

Негода пошкодила покрівлі 17 приватних житлових будинків та 19 об’єктів соціально-побутової сфери у 6 областях: Одеській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій.

У таку погоду синоптики закликають бути обережними і намагатися оминати білборди, хиткі конструкції та старі дерева.

Зачепили циклони і південні області України, через ще на Чорному та Азовського морях пройшли шторми.

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