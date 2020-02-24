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      У Херсоні на дитину впало дерево через сильний вітер

      -
      Наслідки негоди у Херсоні / facebook.com/groups/DNkherson/

      У Херсоні 24 лютого вирує негода. Через сильний вітер на 13-річну дитину впало дерево.

      Дитину госпіталізували, повідомили у пресслужбі ДСНС. Наразі нічого невідомо про стан здоров’я постраждалої.

      Зверніть увагу: Прогноз від синоптика: як довго протримається негода

      Швидкість поривів вітру в степу сягає 30 метрів у секунду, здебільшого у Нижньосірогозькому районі. Загалом у Херсонській області зафіксовані вітер швидкістю 16 – 17 метрів за секунду.

      негода вітер шторм ураган херсон наслідки дерева
      Наслідки негоди у Херсоні/ Фото з фейсбук-сторінки "Херсон днем и ночью"

      Через сильний поривчастий вітер у місті оголосили ІІ рівень небезпеки. Станом на 16:00 було відомо про 60 повалених дерев та пошкодження ліній електромереж. Міжнародний аеропорт у Херсоні також тимчасово припинив роботу через негоду.

      херсон негода погода вітер ураган дерева
      У Херсоні сильний вітер пошкодив дерева/ Фото з фейсбук-сторінки "Херсон днем и ночью"

      Що відомо про негоду в Україні: коротко

      • В Україні вирують циклони Ксантипп і Юлія, погода серйозно погіршилась.
      • Унаслідок негоди загинула людина в Одесі, а ще 2 – отримали травми.
      • Негода пошкодила покрівлі 17 приватних житлових будинків та 19 об’єктів соціально-побутової сфери у 6 областях: Одеській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій.
      • У таку погоду синоптики закликають бути обережними і намагатися оминати білборди, хиткі конструкції та старі дерева.
      • Зачепили циклони і південні області України, через ще на Чорному та Азовського морях пройшли шторми.

      Зверніть увагу: Сильний вітер повалив пішохідний міст через Інгул у Миколаєві: фото, відео

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: ДСНС Погода Новини Херсона Діти і неповнолітні Негода в Україні Новини України
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