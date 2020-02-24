В Херсоне на ребенка упало дерево из-за сильного ветра

В Херсоне 24 февраля бушует непогода. Из-за сильного ветра на 13-летнего ребенка упало дерево.

Ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Пока ничего неизвестно о состоянии здоровья пострадавшей.

Обратите внимание: Прогноз от синоптика: как долго продержится непогода

Скорость порывов ветра в степи достигает 30 метров в секунду, в основном в Нижнесерогозском районе. В целом в Херсонской области зафиксирован ветер скоростью 16 – 17 метров за секунду.



Последствия непогоды в Херсоне/ Фото с фейсбук-страницы "Херсон днем и ночью"

Из-за сильного порывистого ветра в городе объявили II уровень опасности. По состоянию на 16:00 было известно о 60 поваленных деревьях и повреждениях линий электросетей. Международный аэропорт в Херсоне тоже временно прекратил работу из-за непогоды.



В Херсоне сильный ветер повредил деревья/ Фото с фейсбук-страницы "Херсон днем и ночью"

Что известно о непогоде в Украине: коротко

В Украине бушуют циклоны Ксантиппа и Юлия, погода серьезно ухудшилась.

Вследствие непогоды погиб человек в Одессе, а еще 2 – получили травмы.

Непогода повредила кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях: Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой.

В такую погоду синоптики призывают быть осторожными и стараться обходить билборды, шаткие конструкции и старые деревья.

Зацепили циклоны и южные области Украины: на Черном и Азовского морях прошли штормы.

Обратите внимание: Сильный ветер повалил пешеходный мост через Ингул в Николаеве: фото, видео