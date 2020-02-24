20:31
24 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      В Херсоне на ребенка упало дерево из-за сильного ветра

      - Читати новину українською
      Последствия непогоды в Херсоне / facebook.com/groups/DNkherson/

      В Херсоне 24 февраля бушует непогода. Из-за сильного ветра на 13-летнего ребенка упало дерево.

      Ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Пока ничего неизвестно о состоянии здоровья пострадавшей.

      Обратите внимание: Прогноз от синоптика: как долго продержится непогода

      Скорость порывов ветра в степи достигает 30 метров в секунду, в основном в Нижнесерогозском районе. В целом в Херсонской области зафиксирован ветер скоростью 16 – 17 метров за секунду.

      негода вітер шторм ураган херсон наслідки дерева
      Последствия непогоды в Херсоне/ Фото с фейсбук-страницы "Херсон днем и ночью"

      Из-за сильного порывистого ветра в городе объявили II уровень опасности. По состоянию на 16:00 было известно о 60 поваленных деревьях и повреждениях линий электросетей. Международный аэропорт в Херсоне тоже временно прекратил работу из-за непогоды.

      херсон негода погода вітер ураган дерева
      В Херсоне сильный ветер повредил деревья/ Фото с фейсбук-страницы "Херсон днем и ночью"

      Что известно о непогоде в Украине: коротко

      • В Украине бушуют циклоны Ксантиппа и Юлия, погода серьезно ухудшилась.
      • Вследствие непогоды погиб человек в Одессе, а еще 2 – получили травмы.
      • Непогода повредила кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях: Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой.
      • В такую погоду синоптики призывают быть осторожными и стараться обходить билборды, шаткие конструкции и старые деревья.
      • Зацепили циклоны и южные области Украины: на Черном и Азовского морях прошли штормы.

      Обратите внимание: Сильный ветер повалил пешеходный мост через Ингул в Николаеве: фото, видео

      Красивые мужские стрижки: подборка лучших причесок на любой выбор
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины ГСЧС Погода Новости Херсона Дети и несовершеннолетние Непогода в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:06 Возможна ли большая война в Сирии: СМИ о соперничестве России и Турции
      Анатолій Максимов
      сегодня , 19:44 Дело Насирова: будут ли платить компенсацию и законно ли уволили чиновника
      Ірина Поліщук
      сегодня , 12:00 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
      сегодня , 11:33 Афиша Киева на неделю: куда пойти 24 февраля – 1 марта
      Ліза Астахова
      сегодня , 19:00 Как СБУ мститься тем, кто лишил их нелегального зароботка: подробности
      Сергій Лещенко
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук