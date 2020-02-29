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      Из-за обстрела оккупантов Украина остановила работу КПВВ "Марьинка": детали

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      Российско-оккупационные войска 29 февраля обстреляли из противотанкового ракетного комплекса позиции украинских военных, расположенные вблизи КПВВ "Марьинка". Теперь пункт пропуска остановил свою работу на неопределенный срок.

      Распоряжение о закрытии КПВВ поступило от командующего ООС Владимира Кравченко. Об этом информирует штаб Объединенных сил.

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      Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекали значительное количество гражданских людей,
      – говорится в сообщении.

      К счастью, они не пострадали, однако ранения получили 2 украинских защитников.

      Следовательно, осуществление пропуска через КПВВ "Марьинка" временно приостановлено. Пограничники тем временем принимают меры по обеспечению безопасности граждан и персонала.

      Расположение КПВВ "Марьинка"

      Остальные КПВВ работают в обычном режиме.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Госпогранслужба Новости Донецка Пророссийские боевики Постраждалі Война на Донбассе
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