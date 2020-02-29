Из-за обстрела оккупантов Украина остановила работу КПВВ "Марьинка": детали

Российско-оккупационные войска 29 февраля обстреляли из противотанкового ракетного комплекса позиции украинских военных, расположенные вблизи КПВВ "Марьинка". Теперь пункт пропуска остановил свою работу на неопределенный срок.

Распоряжение о закрытии КПВВ поступило от командующего ООС Владимира Кравченко. Об этом информирует штаб Объединенных сил.

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Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекали значительное количество гражданских людей,

– говорится в сообщении.

К счастью, они не пострадали, однако ранения получили 2 украинских защитников.

Следовательно, осуществление пропуска через КПВВ "Марьинка" временно приостановлено. Пограничники тем временем принимают меры по обеспечению безопасности граждан и персонала.

Расположение КПВВ "Марьинка"

Остальные КПВВ работают в обычном режиме.