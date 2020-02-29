Через вогонь окупантів Україна зупинила роботу КПВВ "Мар’їнка": деталі

Російсько-окупаційні війська 29 лютого обстріляли із протитанкового ракетного комплексу позиції українських військових, розташовані поблизу КПВВ "Мар’їнка". Тепер пункт пропуску зупинив свою роботу на невизначений термін.

Розпорядження щодо закриття КПВВ надійшло від командувача ООС Володимира Кравченка. Про це інформує штаб Об’єднаних сил.

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Окупанти вели обстріл саме тоді, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних людей,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, вони не постраждали, однак поранення отримали 2 українських оборонців.

Відтак, здійснення пропуску через КПВВ "Мар’їнка" тимчасово припинене. Прикордонники тим часом вживають заходів щодо забезпечення безпеки громадян та персоналу.

Розташування КПВВ "Мар'їнка"

Решта КПВВ працюють у звичному режимі.