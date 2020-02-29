20:07
29 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Через вогонь окупантів Україна зупинила роботу КПВВ "Мар’їнка": деталі

      - Читать новость на русском
      КПВВ "Мар'їнка" / "Радіо Свобода"

      Російсько-окупаційні війська 29 лютого обстріляли із протитанкового ракетного комплексу позиції українських військових, розташовані поблизу КПВВ "Мар’їнка". Тепер пункт пропуску зупинив свою роботу на невизначений термін.

      Розпорядження щодо закриття КПВВ надійшло від командувача ООС Володимира Кравченка. Про це інформує штаб Об’єднаних сил.

      Актуально: На в’їзді в Маріуполь затримали 2 проросійських бойовиків: що відомо

      Окупанти вели обстріл саме тоді, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних людей,
      – мовиться у повідомленні.

      На щастя, вони не постраждали, однак поранення отримали 2 українських оборонців.

      Відтак, здійснення пропуску через КПВВ "Мар’їнка" тимчасово припинене. Прикордонники тим часом вживають заходів щодо забезпечення безпеки громадян та персоналу.

      Розташування КПВВ "Мар'їнка"

      Решта КПВВ працюють у звичному режимі.

      Зеленський скликає Раду на позачергове засідання: що розглядатимуть депутати
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Держприкордонслужба Новини Донецька Проросійські бойовики Постраждалі Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Сотні суддів-зрадників отримуватимуть підвищені винагороди: обурливе рішення КСУ
      Ірина Шиба
      сьогодні , 19:00 Розповідаємо про ківі: користь та причини додати фрукт до раціону
      Світлана Фус
      28 лютого , 11:30 Що робити при інсульті та як допомогти людині подолати його наслідки
      Едуард Хомченко
      сьогодні , 17:39 Геноцид та війни: як живуть сучасні диктатори Африки
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 17:30 Джорж Сорос: що відомо про американського фінансиста, якого не любить Росія
      Альона Захарова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук