Из-за очередных перебоев в работе, "Укрзализныце" необходимы существенные изменения, – Гусак

В последнее время снова начались перебои в работе государственного железнодорожного монополиста ОАО "Укрзализныця".

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Владимир Гусак на своей странице в соцсети, пишут "Подробности".

Работа железнодорожного транспорта в Украине за последние несколько лет вызвала шквал критики, напомнил он. "Очевидно, что существенные изменения нужны. В "Укрзализныце" сейчас большие проблемы с тягой, поэтому необходимо создать условия, чтобы для решения этой проблемы можно было задействовать частные локомотивы", – отметил Гусак.

Он также отметил необходимость увеличить прозрачность в железнодорожных тарифах, передав полномочия по их установке независимому регулятору – Национальной комиссии по регулированию на транспорте.

Но в то же время реформа такого сложного и инерционного механизма, как украинская железная дорога, связанная с большими рисками, по словам депутата.

"Важно, чтобы при создании более конкурентного рынка не была потеряна возможность вагонных (не маршрутных) отправок, доля которых в перевозках "УЗ" составляет 60% (а вот в Европе сборных поездов почти нет). Есть и другие оговорки. Будем вместе искать ответы , чтобы сделать украинский железнодорожный транспорт лучшим, а не потерять даже то, что имеем", – резюмировал Гусак.