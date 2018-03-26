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Из-за отравления Скрипаля Британия разрешила арестовать российский капитал

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Великобритания выдала ордера на арест российского сомнительного имущества
Великобритания выдала ордера на арест российского сомнительного имущества / Фото из свободных источников

В связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания выдала ордера на арест российского "сомнительного имущества".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель — обеспечить, чтобы любое имущество, добытое непонятным образом, было учтено, и для этого принимаются все меры", — сказал Уильямсон .

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При этом британский министр заявил, что не готов рассказать о возможных следующих шагах Британии против России, ведь об этом должен сообщить премьер-министр Тереза ​​Мэй.

"Правительство ближайшие недели и месяцы будет очень усердно работать над этой проблемой", — отметил Уильямсон.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

Теги: Великобритания Новости политики Новости России Деньги арест
Источник: 24 Канал
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