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Через отруєння Скрипаля Британія дозволила арештувати російський капітал сумнівного походження

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Великобританія видала ордери на арешт російського сумнівного майна
Великобританія видала ордери на арешт російського сумнівного майна / Фото з вільних мереж

У зв'язку із отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки, Велика Британія видала ордери на арешт російського "сумнівного майна".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра оборони Британії Гевіна Вільямсона.

"Вже є ордери на арешт сумнівного майна, щодо якого у Великій Британії нещодавно вже почав діяти новий закон. Наша мета – забезпечити, щоб будь-яке майно, здобуте незрозумілим чином, було обліковано, і для цього вживаються всі заходи", – сказав Вільямсон.

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При цьому британський міністр заявив, що не готовий розповісти про можливі наступні кроки Британії проти Росії, адже про це має повідомити прем'єр-міністр Тереза Мей.

"Уряд найближчі тижні та місяці буде дуже старанно працювати над цією проблемою", — наголосив Вільямсон.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

Теги: Новини Росії Новини політики Великобританія Гроші арешт
Джерело: 24 Канал
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