Из-за санкций США компанию известного российского олигарха ждет дефолт

Руководство компании "Русал", главным акционером которой является Олег Дерипаска, объявило о риске технического дефолта из-за введенных США санкций.

Об этом сообщает ВВС.

Стоимость акций компании утром 9 апреля упала более чем на 40% на Гонконгской бирже и на 46,9% в Московской бирже.

"По оценкам компании, санкции могут привести к техническим дефолтовам в связи с некоторыми кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает возможное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение", – говорится в сообщении компании.

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Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них – основной акционер "Русала" Олег Дерипаска.



По данным Forbes, после введения санкций Дерипаска всего за один день потерял почти миллиард долларов. Бизнесмен контролирует 48,13% "Русала".