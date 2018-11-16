Из-за скандального заявления Орбана Украина дала словесный нагоняй послу Венгрии

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто 16 ноября вызвали в Министерство иностранных дел из-за заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о невозможности диалога с украинскими властями.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

24 канал сообщал, что 15 ноября Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта невозможны. Венгерский премьер также сказал, что Украина не имеет перспективы вступления в НАТО или ЕС.

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В МИД Украины заявили, что выразили Ийдярто решительный протест в связи с последними заявлениями Орбана.

Венгерскому дипломату было заявлено о необходимости прекращения действий, которые негативно влияют на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре этого года относительно решения проблемных вопросов между Украиной и Венгрией,

– сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, недавно между Украиной и Венгрией разгорелся серьезный скандал. Конфликт разгорелся после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта.



4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.



Новым послом Венгрии в Украине стал Иштван Ийдярто.