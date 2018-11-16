Через скандальну заяву Орбана Україна дала словесної прочуханки послу Угорщини

Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто 16 листопада викликали до Міністерства закордонних справ через заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про неможливість діалогу з українською владою.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

25 канал повідомляв, що 15 листопада Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта неможливі. Угорський прем’єр також сказав, що Україна не має перспективи вступу до НАТО чи ЄС.

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В МЗС України заявили, що висловили Ійдярто рішучий протест у зв’язку з останніми заявами Орбана.

Угорському дипломату було наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на розвиток двосторонніх відносин, особливо у контексті реалізації домовленостей, досягнутих главами двох зовнішньополітичних відомств у жовтні цього року щодо вирішення проблемних питань між Україною та Угорщиною,

– повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, нещодавно між Україною та Угорщиною спалахнув серйозний скандал. Конфлікт розгорівся після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти.



4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.



Новим послом Угорщини в Україні став Іштван Ійдярто.