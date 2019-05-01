Из Запорожья в Херсон отправилось старинное казацкое судно

Казацкие организации Запорожья отправили в морской поход на Херсонщину чайку вместе с экипажем сечевиков на борту. Судно с большой историей должно доплыть до Херсона, где уже вскоре пройдет фестиваль на месте древней Каменской Сечи.

Перед тем как пойти в поход, казачий атаман проводит своеобразный ритуал успеха – показывает саблю, которая будет сопровождать его в походе.

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Казацкую чайку построили по старинным чертежам в Запорожье пять лет назад. Участник того процесса историк Петр Бойко отметил, что мастерам удалось совместить историю с современностью.

При строительстве старались использовать те же материалы, из которых на самом деле делали казацкие чайки. Однако судно таки дооборудовали, чтобы оно стало более безопасным для людей,

– сказал историк Петр Бойко.

Из нововведений – чайка имеет помпы для откачки воды и спасательные жилеты, которых не было у древних казаков. Участники похода погрузили на борт немало вещей, которыми предки также не пользовались. Казацкий атаман Константин Рыжов отметил, что во время похода казаки будут ночевать на берегах и проводить занятия по освоению казацкого оружия.



Казаки отправились в поход

По дороге от Запорожья до Херсонщины казаки хотят поклониться святыням на правом берегу Днепра – могилам кошевого атамана Ивана Сирко и Костя Гордиенко. В общем поход запорожцев продлится до 2 мая.