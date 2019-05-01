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      Із Запоріжжя до Херсону вирушило старовинне козацьке судно

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      Козацькі організації Запоріжжя відрядили у морський похід на Херсонщину чайку разом з екіпажем січовиків на борту. Судно з великою історією має доплисти до Херсона, де вже незабаром пройде фестиваль на місці давньої Кам'янської Січі.

      Перед тим як піти в похід, козачий отаман проводить своєрідний ритуал успіху – показує шаблю, яка супроводжуватиме його в поході.

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      Козацьку чайку побудували за старовинними кресленнями у Запоріжжі п'ять років тому. Учасник того процесу історик Петро Бойко зауважив, що майстрам вдалося поєднати історію із сучасністю.

      Під час будівництва намагалися використовувати ті ж самі матеріали, з яких насправді робили козацькі чайки. Проте судно таки дообладнали, аби воно стало більш безпечним для людей,
      – сказав історик Петро Бойко.

      З нововведень – чайка має помпи для відкачування води та рятувальні жилети, яких не було у давніх козаків. Учасники походу завантажили на борт чимало речей, якими предки також не користувалися. Козацький отаман Костянтин Рижов зауважив, що під час походу козаки будуть ночувати на берегах і проводити заняття з опанування козацької зброї.

      Козаки вирушили у похід
      Козаки вирушили у похід

      Дорогою від Запоріжжя до Херсонщини козаки хочуть вклонитися святиням на правому березі Дніпра – могилам кошових отаманів Івана Сірка і Костя Гордієнка. Загалом похід січовиків триватиме до 2 травня.

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      Теги: Новини України Історія Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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