Избавиться от энергетической зависимости: разведка Грецией собственных газовых месторождений

Впервые за 22 года Греция начнет разведку отечественных месторождений природного газа. Страна к 2023 году должна узнать ,есть ли у нее запасы газа, которые она может использовать.

Такую информацию сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на рабочей встрече в EDEY, сообщает Protagon.

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Греция ускоряет разведку углеводородов, наша страна может иметь значительные запасы газа, – сказал Мицотакис.

Премьер-министр уверен, что разведка газовых залежей будет завершена до конца следующего года, а первые разведочные бурения будут осуществлены еще до конца 2023 года.

По его словам, в случае обнаружении полезных объемов газа на территории Греции, государство сможет заменить импорт национальным богатством.

"Но мы должны точно знать, являются ли запасы газа экономически выгодными", – добавил премьер.

Кириакос Мицотакис отметил, что военное вторжение России на территорию Украины выявило "структурную энергетическую слабость Европы", что имеет последствия для всех граждан Европейского Союза.

По предварительным данным Греция покрывает около 40% своих годовых потребностей в энергии по российскому газу. В частности, страна наращивает возобновляемые источники энергии.

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