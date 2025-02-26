В Киеве трое подростков избили 14-летнего парня и выложили видео в сеть

В Киеве 26 февраля на Оболони трое подростков избили 14-летнего парня. Видео избиения участники инцидента выложили в соцсети.

В суд направили ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера к правонарушителям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Что известно об инциденте с избиением парня

В прокуратуре говорят, что трое парней, 13 и 14 лет, на детской площадке в Оболонском районе столицы поочередно избивали 14-летнего подростка. В ходе досудебного расследования удалось выяснить, что нападавшие были знакомы с парнем и избили его из-за конфликта, возникшего накануне.

При участии психолога, прокуроры провели допросы всех участников драки и 14-летнего потерпевшего. В связи с тем, что правонарушители не приобрели возраст, с которого наступает уголовная ответственность, было направлено 3 ходатайства о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Кроме этого, к родителям подростков применили меры административного воздействия.