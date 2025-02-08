Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на директора городского департамента образования Елену Буйневич. По ее словам, 72-летняя женщина обратилась в офис с целью получить соглашение на медицинское обслуживание от компании "ИнтоСана", однако ее встретил отказ и агрессивное поведение работника.

Читайте также Говорил не переживать, если будут крики: в детдоме Буска полицейский выбивал из ребенка признание

72-летняя мать погибшего воина стала жертвой избиения

После словесного спора работник офиса применил к ней физическую силу: женщину ударили в грудь, после чего она упала и получила серьезные травмы. Кроме того, ее придавили коленом, натянули на голову капюшон и били по голове.

Потеряв силы, женщина пыталась покинуть офис и пришла на работу в образовательное учреждение, где ей стало плохо. После вызова скорой помощи врачи сообщили правоохранителям об инциденте. Женщина, которая пережила инсульт после потери сына, сейчас находится в сложном состоянии, и медики не исключают риска повторного инсульта из-за стресса.

Директор городского департамента образования Елена Буйневич опубликовала заявление, в котором подробно описала ситуацию и пообещала предоставить женщине всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Она отметила,, что выясняются все обстоятельства этого инцидента, и соответствующие действия будут приняты.

Городской голова Геннадий Труханов, который также выразил свое возмущение относительно произошедшего, взял этот вопрос под личный контроль. Он отметил, что виновные должны понести наказание.