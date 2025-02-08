Про це розповідає 24 Канал з посиланням на директорку міського департаменту освіти Олену Буйневич. За її словами, 72-річна жінка звернулася до офісу з метою отримати угоду на медичне обслуговування від компанії "ІнтоСана", проте її зустріла відмова та агресивна поведінка працівника.

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Після словесної суперечки працівник офісу застосував до неї фізичну силу: жінку вдарили в груди, після чого вона впала і отримала серйозні травми. Окрім того, її придавили коліном, натягли на голову капюшон і били по голові.

Втративши сили, жінка намагалась покинути офіс і прийшла на роботу до освітнього закладу, де їй стало зле. Після виклику швидкої допомоги лікарі повідомили правоохоронців про інцидент. Жінка, яка пережила інсульт після втрати сина, нині знаходиться в складному стані, і медики не виключають ризику повторного інсульту через стрес.

Директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич опублікувала заяву, в якій детально описала ситуацію та пообіцяла надати жінці всю необхідну медичну та психологічну допомогу. Вона наголосила на тому, що з’ясовуються всі обставини цього інциденту, і відповідні дії будуть вжиті.

Міський голова Геннадій Труханов, який також висловив своє обурення щодо події, взяв це питання під особистий контроль. Він зазначив, що винні мають понести покарання.