Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал на своем стриме в ютубе. Он объяснил, чего хочет достичь Россия таким поведением и почему США поступают правильно, сообщает 24 Канал.
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Почему реакция США такая сдержанная
Россия хочет спровоцировать США на боевые действия и, притворяясь миротворцами, урегулировать инцидент для собственной выгоды. Сбитие американского БПЛА MQ-9 Reaper Россия выдает как несчастный случай.
Конечно, ожидалось, что США ответят каким-то боевым выпадом. Однако США ответили, на мой взгляд, очень правильно,
– говорит эксперт.
Американское военное командование сказало, что этот инцидент произошел из-за непрофессионализма российских пилотов. Более того, в США выразили тревогу из-за того, что мог пострадать российский пилот.
"Я думаю, что Соединенные Штаты так просто этого не оставят. Причем их ответ может произойти на любом секторе: начиная от финансового, заканчивая экономическим и военным", – считает Жданов.
Реакция Жданова на сбивание американского БПЛА: смотрите видео
Что известно об инциденте: коротко
- Утром 14 марта после того, как один из российских Су-27 врезался в винт американского БПЛА, последний скрылся. США пришлось потопить дрон и, вероятнее всего, обломки вытаскивать со дна Черного моря не будут.
- На видео, которое опубликовало Минобороны США, зафиксировано, как российский Су-27 приближается к дрону и сбрасывает топливо, во время повторной попытки он пролетел максимально близко к дрону, после чего одна из лопастей винта MQ-9 Reaper получила повреждение.
- Несмотря на это, дрон продолжил полет, но операторы приняли решение его уничтожить.
- После этого посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Государственный департамент США. Он успел оправдаться за инцидент и заявил, что ему никто не угрожал.
- Причем в США заявили, что даже после того, как Россия сбила их дрон, они продолжат выполнять идентичные полеты, поскольку они не запрещены. Кроме того, в Вашингтоне считают, что столкновение дрона и российского самолета было непреднамеренным.