По факту продолжается проверка, правоохранители опрашивают участников и очевидцев. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Во Львове на детской площадке избили мальчика

1 июля, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестные подростки сначала заставляли просить прощения, а потом избили малолетнего мальчика,

– говорится в сообщении полиции.

События происходили на детской площадке на Левандовке в присутствии других детей. Мальчик извинился перед девушками за сказанную в их сторону фразу, взамен они требовали, чтобы он извинился, встав на колени.

Когда он отказался, одна из девушек начала его бить. При этом другая сняла все на видео. Конфликт между детьми прекратился после вмешательства взрослого прохожего.

Участниками происшествия оказались 9-летний мальчик, девушка в возрасте 16 лет, которая наносила ему удары, и ее на год старшая подруга, которая снимала видео. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о легком телесном повреждении.

К словам, во Львовской области 30 июня произошло несколько трагических случаев на водоемах. В одном из карьеров в области утонули двое подростков.