За фактом триває перевірка, правоохоронці опитують учасників та очевидців. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Дивіться також Можливі шквали та град: на Львівщину насувається негода

У Львові на дитячому майданчику побили хлопчика

1 липня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому невідомі підлітки спочатку змушували просити вибачення, а потім побили малолітнього хлопчика,

– йдеться у повідомленні поліції.

Події відбувалися на дитячому майданчику на Левандівці в присутності інших дітей. Хлопчик вибачився перед дівчатами за сказану в їхній бік фразу, натомість вони вимагали, щоб він вибачився, вставши на коліна.

Коли він відмовився, одна з дівчат почала його бити. При цьому інша зняла все на відео. Конфлікт між дітьми припинився після втручання дорослого перехожого.

Учасниками події виявилися 9-річний хлопчик, дівчина віком 16 років, яка завдавала йому ударів, та її на рік старша подруга, яка знімала відео. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею про легше тілесне ушкодження.

До словами, у Львівській області 30 червня сталося кілька трагічних випадків на водоймах. В одному з кар'єрів в області потонули двоє підлітків.