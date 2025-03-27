ТЦК отреагировал на информацию об "избиении" мобилизованного на сборном пункте в Киеве

Накануне в сети распространили информацию, что на сборном пункте Киева избили мобилизованного. В ТЦК уже отреагировали.

Так, Киевский городской ТЦК и СП опроверг информацию об избиении. Об этом сообщает 24 Канал.

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ТЦК об "избиении" мобилизованного на сборном пункте в Киеве

26 марта ТЦК прокомментировал видео и информацию, которую распространяют в сети, о якобы избиении на сборном пункте Киева мобилизованного.

Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что в похмельном состоянии после употребления накануне алкоголя у данного гражданина случился приступ эпилепсии,

– заявили в ТЦК.

Отметили, что это зафиксировано на записях камер наблюдения. Кроме того, подтверждается свидетельствами очевидцев из числа мобилизованных граждан.

В ТЦК заверили, что дежурный медик сборного пункта, оказал пострадавшему первую помощь. Также оперативно вызвали скорую.

Врачи которой установили предварительный диагноз – эпилепсия, падение. Данного гражданина госпитализировали в одну из больниц Киева. Угрозы его жизни и здоровью нет,

– отметили в ТЦК.

Добавили, для обращения граждан по проблемным вопросам действуют горячие линии:

Командование Сухопутных войск – 0800301937.

Киевский городской ТЦК и СП – 0660337817.

"Призываем граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений", – написали в ТЦК.

Что этому предшествовало