ТЦК отреагировал на информацию об "избиении" мобилизованного на сборном пункте в Киеве
- Киевский городской ТЦК и СП опроверг информацию о якобы избиении мобилизованного на сборном пункте.
- Пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали.
Накануне в сети распространили информацию, что на сборном пункте Киева избили мобилизованного. В ТЦК уже отреагировали.
Так, Киевский городской ТЦК и СП опроверг информацию об избиении. Об этом сообщает 24 Канал.
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ТЦК об "избиении" мобилизованного на сборном пункте в Киеве
26 марта ТЦК прокомментировал видео и информацию, которую распространяют в сети, о якобы избиении на сборном пункте Киева мобилизованного.
Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что в похмельном состоянии после употребления накануне алкоголя у данного гражданина случился приступ эпилепсии,
– заявили в ТЦК.
Отметили, что это зафиксировано на записях камер наблюдения. Кроме того, подтверждается свидетельствами очевидцев из числа мобилизованных граждан.
В ТЦК заверили, что дежурный медик сборного пункта, оказал пострадавшему первую помощь. Также оперативно вызвали скорую.
Врачи которой установили предварительный диагноз – эпилепсия, падение. Данного гражданина госпитализировали в одну из больниц Киева. Угрозы его жизни и здоровью нет,
– отметили в ТЦК.
Добавили, для обращения граждан по проблемным вопросам действуют горячие линии:
- Командование Сухопутных войск – 0800301937.
- Киевский городской ТЦК и СП – 0660337817.
"Призываем граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений", – написали в ТЦК.
Что этому предшествовало
- Накануне в сети появилась информация, что в Киеве на сборном пункте избили мужчину.
- Племянница заявила, что мужчина был "вполне цел", прошел осмотр в Святошинском ТЦК и был "нормально годным человеком". Также отметила, что 24 марта мужчина был передан на ДВРЗ.
- "На 18:30 он еще нормально общался и договаривались о передаче вещей на 25.03.2025", – заявила племянница мобилизованного.
- Также добавила, что уже утром родных сообщили, что мужчина направлен в больницу. Женщина заявила, что все следы "хотят замести и снять с себя ответственность". По ее словам, сейчас идет следствие.