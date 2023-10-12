Избиение мобилизованных в ТЦК Тернополя: военным сообщили о подозрениях в пытках

Двум военнослужащим Тернопольского областного ТЦК сообщили о подозрениях. Им инкриминируют пытки и незаконное лишение свободы человека.

Кадры с жестоким избиением в Тернопольском ТЦК и СП появились в сети 8 октября. На них отреагировал и мэр города Сергей Надал, который отметил, что к мобилизованным должно быть корректное отношение.

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Военным сообщили о подозрениях

Следователи Офиса генпрокурора совместно с Государственным бюро расследований и Тернопольской специализированной прокуратурой в сфере обороны Западного региона сообщили о подозрениях командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны роты охраны Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Их обвиняют в пытках, а солдата – еще и в незаконном лишении свободы человека.



Офис генпрокурора вручил подозрения / Фото Офис генпрокурора



Подозрения получили оба участника избиения / Фото Офис генпрокурора

Санкции статей, по которым возбуждено уголовное производство, предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет по статье "Пытки" и заключение до 5 лет за "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

В настоящее время продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и устранении их от должностей.

Что предшествовало избиению

Следствие установило, что скандальные видео из Тернополя, на днях всколыхнувшие сеть, касаются одного случая. Сначала 6 октября представители Тернопольского ТЦК "упаковали" гражданского в автомобиль. Как сообщили правоохранители, солдат-гранатометчик с 2 неустановленными лицами остановили местного жителя, чтобы проверить документы. Когда военные узнали, что мужчина родом из российского Мурманска (следует отметить, что задержанный мужчина – гражданин Украины), то предложили ему проехать в военкомат. Когда мужчина отказался, его избили и насильно отвезли в ТЦК. Так же задержали по меньшей мере еще одного военнообязанного.

На опубликованных кадрах в сети 8 октября, на которых военные избивают мобилизованных, – тот самый мужчина, которого силой задержали вечером 6 октября. По словам следователей, причиной конфликта стало недоразумение двух мобилизованных с дежурным ТЦК накануне.

Будучи пьяными, они пытались забрать у дежурного оружие и избивали в присутствии свидетелей. Именно это и вызвало агрессию у подозреваемых. По этому факту тоже зарегистрировано уголовное производство,

– сообщили в Офисе генпрокурора.