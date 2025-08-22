В сети распространяется информация о якобы избиении патрульными мужчины в Одессе. Полиция опровергла информацию и объяснила детали инцидента.

Мужчина пытался убежать после проверки документов на месте ДТП и упал, в результате чего получил травму. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Одесской области.

Какова причина травмы у задержанного в Одессе?

Патрульные в Одессе 31 июля выехали на вызов о ДТП на одну из улиц города. Во время проверки документов они установили, что один из участников аварии находится в розыске ТЦК и СП.

Мужчине сообщили, что он должен проехать в ТЦК, но он попытался убежать. Во время бегства он упал. После чего патрульные задержали мужчину с применением наручников.

Задержанный пожаловался на плохое самочувствие, поэтому патрульные вызвали скорую помощь. Медики доставили мужчину в больницу, где установили диагноз.

Момент побега мужчины от полиции: смотрите видео

В больнице ему установили диагноз – перелом ключицы. Травму он получил во время падения,

– сообщили правоохранители.

