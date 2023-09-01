По материалам расследования ДБР во Львовской области будут судить офицера, который нанес тяжкие телесные повреждения пограничнику. Вероятно, говорится о Назаре Матвиишине.

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Опросили 50 свидетелей

Правоохранители установили, что офицер избил солдата, когда увидел, что тот справляет естественные потребности неподалеку от палатки. Таким образом он якобы хотел "научить" подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих.

Сотрудники ДБР при содействии отдела безопасности Госпогранслужбы в сжатые сроки собрали необходимые доказательства, опросили около 50 свидетелей, провели следственные эксперименты,

– говорится в сообщении.

Согласно экспертизе, солдат получил тяжелые телесные повреждения – у него диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Сейчас он уже завершил лечение и даже вернулся в службу. Теперь он служит в другом подразделении.

Офицер обвиняется в превышении служебных полномочий. Ему грозит наказание в виде заключения сроком до 12 лет. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Избиение пограничника во Львовской области: что известно