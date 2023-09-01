По материалам расследования ДБР во Львовской области будут судить офицера, который нанес тяжкие телесные повреждения пограничнику. Вероятно, говорится о Назаре Матвиишине.
Смотрите также Стрельба в Днепре: патрульный не прибыл в суд - "предохранение" выбирают онлайн
Опросили 50 свидетелей
Правоохранители установили, что офицер избил солдата, когда увидел, что тот справляет естественные потребности неподалеку от палатки. Таким образом он якобы хотел "научить" подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих.
Сотрудники ДБР при содействии отдела безопасности Госпогранслужбы в сжатые сроки собрали необходимые доказательства, опросили около 50 свидетелей, провели следственные эксперименты,
– говорится в сообщении.
Согласно экспертизе, солдат получил тяжелые телесные повреждения – у него диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Сейчас он уже завершил лечение и даже вернулся в службу. Теперь он служит в другом подразделении.
Офицер обвиняется в превышении служебных полномочий. Ему грозит наказание в виде заключения сроком до 12 лет. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Избиение пограничника во Львовской области: что известно
- Пограничника Назара Матвиишина на полигоне Львовской области якобы избил капитан. Семья пострадавшего заявила, что подобные инциденты происходят на постоянной основе. Назар Матвиишин 26 июня попал во Львовский клинический госпиталь Госпогранслужбы с диагнозом острый аппендицит.
- 30-летнего военнослужащего сразу отправили на операцию, однако во время нее врачи обнаружили множество других травм.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру, избивший подчиненного на полигоне во Львовской области. Пострадавший военнослужащий уже перенес операцию. Инцидент произошел вечером 24 июня 2023 на полигоне в Великих Мостах во Львовской области.