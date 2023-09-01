За матеріалами розслідування ДБР на Львівщині судитимуть офіцера, який наніс тяжкі тілесні ушкодження прикордоннику. Ймовірно, мовиться про Назара Матвіїшина.

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Опитали 50 свідків

Правоохоронці встановили, що офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету. У такий спосіб він нібито хотів "навчити" підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.

Працівники ДБР за сприяння відділу безпеки Держприкордонслужби у стислі терміни зібрали необхідні докази, опитали близько 50 свідків, провели слідчі експерименти,

– мовиться в повідомленні.

Відповідно до експертизи, солдат зазнав тяжких тілесних ушкоджень – у нього діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Зараз він вже завершив лікування та навіть повернувся до служби. Тепер він служить у іншому підрозділі.

Офіцера обвинувачують у перевищенні службових повноважень. Йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк до 12 років. Зараз підозрюваний знаходиться під вартою.

Побиття прикордонника на Львівщині: що відомо