За матеріалами розслідування ДБР на Львівщині судитимуть офіцера, який наніс тяжкі тілесні ушкодження прикордоннику. Ймовірно, мовиться про Назара Матвіїшина.
Дивіться також Стрілянина у Дніпрі: патрульний не прибув до суду – "запобіжку" обирають онлайн
Опитали 50 свідків
Правоохоронці встановили, що офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету. У такий спосіб він нібито хотів "навчити" підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.
Працівники ДБР за сприяння відділу безпеки Держприкордонслужби у стислі терміни зібрали необхідні докази, опитали близько 50 свідків, провели слідчі експерименти,
– мовиться в повідомленні.
Відповідно до експертизи, солдат зазнав тяжких тілесних ушкоджень – у нього діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Зараз він вже завершив лікування та навіть повернувся до служби. Тепер він служить у іншому підрозділі.
Офіцера обвинувачують у перевищенні службових повноважень. Йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк до 12 років. Зараз підозрюваний знаходиться під вартою.
Побиття прикордонника на Львівщині: що відомо
- Прикордонника Назара Матвіїшина на полігоні Львівщини нібито побив капітан. Сім'я постраждалого заявила, що такі інциденти відбуваються на постійній основі. Назар Матвіїшин 26 червня потрапив у Львівський клінічний госпіталь Держприкордонслужби із діагнозом гострий апендицит.
- 30-річного військовослужбовця відразу відправили на операцію, проте під час неї лікарі виявили безліч інших травм.
- Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру, який побив підлеглого на полігоні у Львівській області. Постраждалий військовослужбовець вже переніс операцію. Інцидент трапився ввечері 24 червня 2023 року на полігоні у Великих Мостах у Львівській області.