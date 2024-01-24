Избиение российского Ил-76 – это работа ВСУ, – СМИ

В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76. В Вооруженных силах Украины подтвердили падение самолета.

В ВСУ уточнили, что вражеский Ил-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300. УП ссылается на источники в Генштабе.

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"В Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета, указав, что "это их работа". Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300", – говорится в сообщении.



УП сообщила о причастности ВСУ к падению самолета / Скриншот

Отметим, что впоследствии Украинская правда исправила текст: убрали упоминание о причастности ВСУ. В настоящее время на сайте отмечено, что их источники в ВСУ подтвердили лишь факт падения самолета.

"Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300", – отметило издание в окончательной версии.

Избиение Ил-76 в Белгородской области: главное

! В Минобороны пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", пишет Суспільне

Сначала о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области сообщили российские телеграмм-каналы.

Практически сразу в сети появились кадры падения самолета.

Российские паблики сообщают, что на борту якобы находились 63 человека и все они погибли.

В то же время, минобороны страны-агрессора выдвинуло свое заявление. Там признали, что самолет упал, но заявили, что на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Что известно о самолете Ил-76

Один Ил-76МД-90А стоит в среднем около 3,7 млрд рублей. Однако из-за нестабильности курса доллара в России реальная цена по состоянию на сентябрь 2023 года была ближе к 5 миллиардам рублей.