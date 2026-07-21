Об этом пишет Civil Georgia.

Что произошло в отеле Agarani Estate?

Инцидент произошел в отеле Agarani Estate в регионе Кахетия, где одновременно отдыхали туристки и проходила грузинская свадьба. По словам подруги пострадавшей Юлии, мужчина ворвался в их номер после того, как услышал, что женщины разговаривали на русском языке на балконе, после чего ударил одну из них по лицу. Пострадавшую госпитализировали, а ее подруга заявила, что администрация отеля якобы сообщила нападающему номер их номера.

В социальных сетях распространилось видео конфликта, на котором видна словесная перепалка на английском языке. Женщина говорит мужчине, что он находится в ее номере, а тот отвечает, что она находится в его стране. После этого между ними возникает потасовка, во время которой мужчина наносит женщине удар в лицо.

По словам пострадавшей, она получила перелом носа. Ее подруга также утверждает, что конфликт возник исключительно из-за русского языка.

В то же время Министерство внутренних дел Грузии сообщило о совершенно иных обстоятельствах происшествия. По официальной информации, группа иностранцев с балкона номера якобы оскорбляла гостей свадьбы и облила водой музыкальное оборудование.

После этого, как утверждают правоохранители, брат жениха Георгий Чигладзе поднялся в номер, где и произошла драка. По факту инцидента его задержали и возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Адвокат Чигладзе заявляет, что его подзащитный стал жертвой провокации. По его словам, русскоязычные туристки выкрикивали оскорбительные реплики в адрес гостей свадьбы, кричали "Горько!", плевали в присутствующих и выливали жидкость на людей и диджейское оборудование.

Защита также утверждает, что во время ссоры женщина первой схватила мужчину за шею, а удар был нанесен уже при попытке оттолкнуть ее. В подтверждение этой версии адвокат опубликовал фотографии с синяками на шее своего клиента.

Мужчина после драки / Фото из открытых источников

В свою очередь администрация Agarani Estate заявила, что не передавала никакой информации о номере туристок посторонним лицам и осудила любые проявления насилия.

После инцидента в Тбилиси прошел протестный марш

Конфликт в отеле быстро приобрел широкий Суспильне резонанс. Вечером 20 июля в Тбилиси от парламента до здания правительства прошел марш в поддержку Георгия Чигладзе.

Участники акции заявляли, что мужчина защищал гостей свадьбы после провокаций со стороны русскоязычных туристок. Во время шествия звучали лозунги "В Грузии россиянам не место", "Долой гнилую империю России" и "Мы не позволим унижать грузин".

Протестующие также подчеркивали, что акция является реакцией не только на конкретный конфликт, но и на длительное недовольство части грузинского общества российской оккупацией, увеличением количества граждан России в стране и политикой действующей власти.

Отдельно Министерство внутренних дел Грузии сообщило об административном разбирательстве в отношении грузинского певца Александре Мрелашвили. По данным правоохранителей, после допроса в качестве свидетеля он оскорбил полицейских и повредил имущество в отделении.

В настоящее время расследование инцидента в отеле продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта.

Зазначимо, конфлікт у Кахетії стався на тлі напруженого ставлення частини грузинського суспільства до Росії через окупацію Абхазії та Південної Осетії, а також побоювання щодо російського впливу. Попри збереження туристичних та економічних контактів між країнами, багато грузинів продовжують сприймати Москву як загрозу для безпеки та суверенітету країни.

У Грузії регулярно порушують питання російської пропаганди, інформаційних кампаній і можливого втручання у внутрішні процеси. Тема діяльності російських спецслужб та мереж впливу залишається однією з причин недовіри до Кремля серед частини грузинського суспільства.