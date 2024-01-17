Цена бортов имеет для россиян второстепенное значение и не является основной проблемой. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что главная сложность для оккупантов состоит в том, чтобы собрать такой самолет.

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Серьезный удар по российской оборонке

Внутри А-50 была очень важная аппаратура. Людей, умеющих с ней работать, в России очень мало. Снова создать самолет такого уровня будет трудно, ведь передачу оккупантам технологий, элементной базы для производства отслеживают.

Это серьезная потеря в техническом смысле. Борт А-50 – это 15 – 20% их боевого потенциала в области самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Также выведен из строя, а, возможно, полностью потерянный Ил-22 – это летающий командный пункт. Невозможно восстановить утраченный потенциал в быстрые сроки,

– подчеркнул Роман Свитан.

У России еще осталось несколько бортов обоих самолетов. Теперь оккупанты будут распределять направления их работы. Еще большая проблема с экипажем, который был обучен, профессиональный и мог работать на такой аппаратуре. Быстро найти новых людей не получится.

Поэтому российская оборонная отрасль получила серьезный удар.

Кто мог находиться на самолете

Что касается информации, что на борту находились высокопоставленные должностные лица, то, по словам Свитана, это почти однозначно. Ведь с самолета ведется непосредственное управление боем, а также работа с локатором по принятию решений о маршруте запуска ракет. Поэтому там могли быть генералы, отвечавшие за дальнейшую работу ракетных систем, маршруты "Шахедов".

Поэтому не стоит исключать, что на борту было выше командование. Впрочем, вряд ли уничтожение самолетов приведет к кадровым изменениям в российском минобороны.

Это не проблема военной верхушки, генштаба или минобороны. Проблемы такого уровня – это недоработка среднего звена. Там могут быть отставки,

– допустил летчик-инструктор.

Как это повлияет на ракетные обстрелы Украины

Самолет А-50 использовали для корректировки маршрутов ракет, но вряд ли это отразится на способности россиян наносить ракетные удары по Украине. Если такая задача будет, то оккупанты могут выполнить ее без корректировки с самолета. Это может увеличить количество потерь, но россияне к такому готовы.

Этапы планирования не совсем зависят от наличия общей информации, поступающей от А-50. Надо просчитать. У них теперь атаки идут с интервалом 5 – 7 дней. В общем это такая же картина, которая была в 2023 году,

– заметил Свитан.

Он добавил, что от А-50 зависело "качество" использования этих ракет, но не сами атаки, как таковые.

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