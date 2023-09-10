Так, Ивано-Франковский городской суд признал офицера, который ругал и бил подчиненного, виновным в совершении уголовного правонарушения. Полный текст приговора обнародовали 8 сентября, пишет 24 Канал.

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1,5 года в дисциплинарном батальоне

Суд установил, что старший лейтенант, будучи в должности командира 1 патрульного взвода 2 патрульной роты патрульного батальона воинской части №1 Нацгвардии, совершил насилие в отношении подчиненного в условиях военного положения.

Кстати, обвиняемый свою вину признал. В частности, рассказал, что 18 марта 2023 года в казарме одной из воинских частей приказал подчиненному убрать территорию.

"В обеденный период времени обвиняемый повторно намеревался направить потерпевшего для уборки территории, однако тот отказался и между ними возник словесный спор и разговор на повышенных тонах. На эмоциях обвиняемый нанес потерпевшему три – четыре удара в грудь и толкнул на стол. Обвиняемый в содеянном искренне раскаялся, отметил, что сожалеет о содеянном, просил суд строго его не наказывать", — говорится в приговоре.

Офицеру присудили полтора года содержания в дисциплинарном батальоне.

Суд постановил назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих,

– говорится в приговоре.

Обратите внимание! Приговор вступит в законную силу только по истечении срока подачи апелляционной жалобы — то есть 30 дней со дня его провозглашения.

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Кратко, что известно об избиении срочника