Так, Ивано-Франковский городской суд признал офицера, который ругал и бил подчиненного, виновным в совершении уголовного правонарушения. Полный текст приговора обнародовали 8 сентября, пишет 24 Канал.
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1,5 года в дисциплинарном батальоне
Суд установил, что старший лейтенант, будучи в должности командира 1 патрульного взвода 2 патрульной роты патрульного батальона воинской части №1 Нацгвардии, совершил насилие в отношении подчиненного в условиях военного положения.
Кстати, обвиняемый свою вину признал. В частности, рассказал, что 18 марта 2023 года в казарме одной из воинских частей приказал подчиненному убрать территорию.
"В обеденный период времени обвиняемый повторно намеревался направить потерпевшего для уборки территории, однако тот отказался и между ними возник словесный спор и разговор на повышенных тонах. На эмоциях обвиняемый нанес потерпевшему три – четыре удара в грудь и толкнул на стол. Обвиняемый в содеянном искренне раскаялся, отметил, что сожалеет о содеянном, просил суд строго его не наказывать", — говорится в приговоре.
Офицеру присудили полтора года содержания в дисциплинарном батальоне.
Суд постановил назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих,
– говорится в приговоре.
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Кратко, что известно об избиении срочника
- Заметим, что в апреле в сети распространили видео избиения. На обнародованных кадрах лейтенант с кулаками и нецензурной бранью приказывает срочнику идти в штаб. По просьбе "нормально говорить" он не подбирал слова и унижает военного.
- В Западном территориальном управлении Нацгвардии заявили, что возмущены действиями офицера воинской части из Ивано-Франковска. Подчеркнули, что в современной армии и в устоявшемся обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего.
- Также отметили, что приступили к служебной проверке и сообщили в ДБР.