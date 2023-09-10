Так, Івано-Франківський міський суд визнав офіцера, який лаяв та бив підлеглого, винуватим у вчиненні кримінального правопорушення. Повний текст вироку оприлюднили 8 вересня, пише 24 Канал.

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1,5 року в дисциплінарному батальйоні

Суд встановив, що старший лейтенант, перебуваючи на посаді командира 1 патрульного взводу 2 патрульної роти патрульного батальйону військової частини №1 Нацгвардії, вчинив насильство щодо підлеглого в умовах воєнного стану.

До речі, обвинувачений свою вину визнав. Зокрема, розповів, що 18 березня 2023 у казармі однієї з військових частин наказав підлеглому прибрати територію.

"В обідній період часу обвинувачений повторно мав намір направити потерпілого для прибирання території, однак той відмовився і між ними виникла словесна суперечка та розмова на підвищених тонах. На емоціях обвинувачений завдав потерпілому три – чотири удари в груди та штовхнув на стіл. Обвинувачений у вчиненому щиро розкаявся, зазначив, що шкодує за вчиненим, просив суд суворо його не карати", — йдеться у вироку.

Офіцеру присудили півтора року утримання в дисциплінарному батальйоні.

Суд ухвалив призначити покарання у виді 1 року 6 місяців тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців,

– йдеться у вироку.

Зверніть увагу! Вирок набере законної сили лише після закінчення строку подання апеляційної скарги — тобто 30 днів з дня його проголошення.

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Коротко, що відомо про побиття строковика