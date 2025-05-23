Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 103 отдельную бригаду территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

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Что известно об избиении военного во Львовской области

Нестора Дыдыка избили в городе Новый Раздел Львовской области. Ранее мужчина защищал страну в составе 103 ОБр ТрО. По состоянию здоровья он был переведен в ТЦК и СП, где продолжил службу. Его избила группа людей в то время, когда Дыдык выполнял служебные обязанности.

"Дома. В родной нам Львовской области, там, где должна была бы быть защита и благодарность – он получил удары", – отметили в бригаде. По словам военных, для них это "не просто случай. Это вызов. И это – предел".

Тот, кто предает честь – всегда будет платить. Мы не допустим повторения такого,

– заверили бойцы.

"Мы предупреждаем на будущее: любое нападение на нашего собрата в тылу - это удар по всей армии. И ответ будет. Всегда", – подчеркнули там. Защитники добавили, что требуют быстрой реакции правоохранительных органов, установления всех причастных и справедливое наказание для них.

"Мы оставляем за собой право контролировать ход этого дела и обращаться ко всем уровням власти, если реакция будет вялой или формальной", – заявили в ТрО.

Напомним, что ветерана войны жестоко избили 21 мая на проспекте Шевченко. Дидик проводил мероприятия по оповещению военнообязанных – один из мужчин на просьбу показать документы отреагировал агрессивно, с нецензурной бранью и оскорблениями.

Через несколько минут на место прибежали еще около 8 человек и повалили военного на землю и начали жестоко бить – ногами по голове. Нападавших остановило только вмешательство военных. Дидика госпитализировали. Медики зафиксировали гематомы на лице и перелом ребер.

К слову, во Львове 21 мая также травмировали работника ТЦК, а вместе с ним работника полиции. Мужчина призывного возраста пытался убежать от них и распылил слезоточивый газ из баллончика в лицо представителей силовых структур.