Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 103 окрему бригаду територіальної оборони Збройних Сил України.

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Що відомо про побиття військового на Львівщині

Нестора Дидика побили в місті Новий Розділ Львівської області. Раніше чоловік захищав країну в складі 103 ОБр ТрО. Через стан здоров’я він був переведений до ТЦК та СП, де продовжив службу. Його побила група людей в той час, коли Дидик виконував службові обов'язки.

"Вдома. На рідній нам Львівщині, там, де мав би бути захист і вдячність – він отримав удари", – наголосили у бригаді. За словами військових, для них це "не просто випадок. Це виклик. І це – межа".

Той, хто зраджує честь – завжди платитиме. Ми не допустимо повторення такого,

– запевнили бійці.

"Ми попереджаємо на майбутнє: будь-який напад на нашого побратима в тилу – це удар по всій армії. І відповідь буде. Завжди", – підкреслили там. Захисники додали, що вимагають швидкої реакції правоохоронних органів, встановлення всіх причетних та справедливе покарання для них.

"Ми залишаємо за собою право контролювати хід цієї справи та звертатися до всіх рівнів влади, якщо реакція буде млявою або формальною", – заявили у ТрО.

Нагадаємо, що ветерана війни жорстоко побили 21 травня на проспекті Шевченка. Дидик проводив заходи з оповіщення військовозобов’язаних – один з чоловіків на прохання показати документи відреагував агресивно, з нецензурною лайкою та образами.

Через кілька хвилин на місце прибігли ще близько 8 людей та повалили військового на землю та почали жорстоко бити – ногами по голові. Нападників зупинило лише втручання військових. Дидика госпіталізували. Медики зафіксували гематоми на обличчі та перелом ребер.

До слова, у Львові 21 травня також травмували працівника ТЦК, а разом із ним працівника поліції. Чоловік призовного віку намагався втекти від них та розпилив сльозогінний газ з балончика в обличчя представників силових структур.