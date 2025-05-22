Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Львівський ОТЦК та СП. У місті Новий Розділ Львівської області жорстоко побили ветерана російсько-української війни Нестора Дидика.

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Били навіть після падіння

Чоловік пройшов Майдан, фронт і служить у ТЦК, однак 21 травня став жертвою агресії з боку цивільних.

За офіційною інформацією, близько 23:00 старший солдат Нестор Дидик, який нині служить у ТЦК, проводив заходи з оповіщення військовозобов’язаних. На проспекті Шевченка один з чоловіків на прохання показати документи відреагував агресивно – із нецензурною лайкою та образами.

Через кілька хвилин на місце підбігли ще близько восьми осіб, які повалили військового на землю та почали жорстоко бити – ногами по голові. Лише втручання побратимів зупинило нападників.

Що відомо про стан військового

Нестора Дидика госпіталізували. Медики зафіксували гематоми на обличчі та перелом ребер. Остаточний діагноз наразі встановлюється.

Поліція відкрила кримінальне провадження за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Хто такий Нестор Дидик

Учасник Революції Гідності, майданівець, який відстоював свободу на вулиці Грушевського.

З 2022 року доброволець ЗСУ, служив у 103-й бригаді Сил ТрО.

Пройшов бойові дії на Донеччині, Луганщині та Харківщині.

Через стан здоров’я переведений до ТЦК.

У Львівському обласному ТЦК та СП наголошують, що напади на військових не залишаться безкарними. Винні понесуть відповідальність – із реальними термінами.