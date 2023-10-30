Руководитель пансионата "Ренамед" Александр Клочок прокомментировал нападение на нардепа Николая Тищенко. Он также рассказал о спорах между владельцами этой территории.

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Что рассказал руководитель пансионата

Недавно в соцсетях появилась предварительная информация о том, что Тищенко не пускала охрана на территорию пансионата, после чего он захотел перелезть через забор. Клочок это частично подтвердил. Он заявил, что охранники действительно не пускали народного депутата.

По его словам, эти охранники также не пускали автомобили и запретили заезжать клиентам пансионата. А за два дня до инцидента эти же охранники вообще не пустили людей, приехавших на пересмотр. Свой поступок они объяснили тем, что владельцы запретили им кого-либо впускать.

Руководитель пансионата заявил, что не видел момент нападения на Тищенко, потому что к тому времени он уже отлучился. По его словам, тогда на месте присутствовали сотрудники полиции.

Также Клочок рассказал о проблемах пансионата. Он сказал, что территорию "Ренамеда" когда-то хотели восстанавливать, потому что она находилась в заброшенном состоянии. Однако у владельца произошли проблемы, после чего эту землю "просто украли".

Появились другие владельцы, которые манипуляциями побуждали (прошлого владельца – 24 Канал) подписать договоры. В конце концов, они нам сообщили, что надо уезжать,

– объяснил руководитель пансионата.

Клочок заявил, что несколько дней назад "Ренамед" получил письмо с требованием выселяться. Сейчас в пансионате находится около 200 человек, среди которых много переселенцев и постояльцев без родственников. По его словам, заведение все платит, однако владельцы отыгрываются на клиентах.

Что сказал Тищенко

Нардеп заявил, что нападение на него в Брюховичах произошло в присутствии полиции. По словам Тищенко, когда он "боролся с мафией", на него напал Василий Журбенко. Нападавший назвал себя начальником охраны от "Укры" и сотрудником Интерпола.

Народный избранник также сообщил, что перед этим инцидентом к нему в приемную в "ВСК Нацресурс" обратились работники пансионата и его постояльцы. От них Тищенко узнал, что в Брюховичах "вооруженные люди под руководством Андрея Завадского незаконно захватили 2 гектара коммунальной земли". Нардеп утверждал, что постояльцев хотят выселить, а документы на аренду поддельные.

Что сказали в полиции

Представитель областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская подтвердила, что народный депутат написал заявление о нападении на него. По факту причинения умышленных легких телесных повреждений правоохранители начали досудебное расследование. Они устанавливают все происшествия.