Керівник пансіонату "Ренамед" Олександр Клочок прокоментував напад на нардепа Миколу Тищенка. Він також розповів про суперечки між власниками цієї території.

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Що розповів керівник пансіонату

Нещодавно у соцмережах з'явилася попередня інформація про те, що Тищенка не пускала охорона на територію пансіонату, після чого він захотів перелізти через паркан. Клочок це частково підтвердив. Він заявив, що охоронці справді не пускали народного депутата.

За його словами, ці охоронці також не пускали автівки та заборонили заїжджати клієнтам пансіонату. А за два дні до інциденту ці ж охоронці взагалі не впустили людей, які приїхали на перегляд. Свій вчинок вони пояснили тим, що власники заборонили їм будь-кого впускати.

Керівник пансіонату заявив, що не бачив момент нападу на Тищенка, бо до того часу він вже відлучився. З його слів, тоді на місці були присутні співробітники поліції.

Також Клочок розповів про проблеми пансіонату. Він сказав, що територію "Ренамеду" колись хотіли відбудовувати, бо вона перебувала у закинутому стані. Однак у власника сталися проблеми, після чого цю землю "просто вкрали".

З'явилися інші власники, які маніпуляціями спонукали (минулого власника – 24 Канал) підписати договори. Кінець кінцем, вони нам повідомили, що треба виїжджати,

– пояснив керівник пансіонату.

Клочок заявив, що кілька днів тому "Ренамед" отримав листа з вимогою виселятися. Зараз у пансіонаті перебуває близько 200 людей, серед яких є багато переселенців та постояльців без родичів. За його словами, заклад все сплачує, однак власники відіграються на клієнтах.

Що сказав Тищенко

Нардеп заявив, що напад на нього у Брюховичах відбувся у присутності поліції. За словами Тищенка, коли він "боровся з мафією", на нього напав Василь Журбенко. Нападник назвав себе начальником охорони від "Укри" та співпрацівником Інтерполу.

Народний обранець також повідомив, що перед цим інцидентом до нього у приймальню в "ТСК Нацресурс" звернулися працівники пансіонату та його постояльці. Від них Тищенко взнав, що у Брюховичах "озброєні люди під керівництвом Андрія Завадського незаконно захопили 2 гектари комунальної землі". Нардеп стверджував, що постояльців хочуть виселити, а документи на оренду є підробленими.

Що сказали у поліції

Речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська підтвердила, що народний депутат написав заяву про напад на нього. За фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень правоохоронці розпочали досудове розслідування. Вони встановлюють всі обставини.