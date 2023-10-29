В Черноморске избили военного: жена рассказала детали о нападении и состоянии пострадавшего

В Черноморске Одесской области жестоко избили военнослужащего Юрия Куприча. Сейчас он находится в реанимации в критически тяжелом состоянии.

Об этом рассказали супруга Юрия Олеся Куприч и его сестра. Они также сообщили детали нападения на военного, которое произошло 22 октября.

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Военному провели самую сложную операцию

Жена Юрия Олеся Куприч рассказала, что у ее мужа были проблемы со здоровьем. Весной 2023 года ему провели сложную операцию – в грудном отделе у мужчины 6 болтов, ведь имел перелом позвоночника. Кроме того, у Юрия болезнь, из-за которой не поворачивается шея. По словам жены, защитника хотели комиссовать, однако мужчина просил, чтобы его сочли ограниченно годным и разрешили вернуться на службу.

Сейчас состояние Юрия критическое. Он находится в реанимации и прогнозы врачей не слишком положительные. Сейчас у военного сломаны 2 позвонка, есть отек мозга.

Врач не исключил, что после операции возможен летальный случай. Операция самая сложная. Также есть вероятность того, что Юра не сможет двигаться,

– рассказала Олеся.

Жена рассказала, что, по имеющейся информации, на Юрия напали военнослужащие. Что стало причиной нападения – неизвестно. По словам Олеси, ее муж выходил из магазина, в этот момент подъехал автомобиль, в салоне которого было несколько человек. Затем между мужчинами возник конфликт.

"События развивались так: Юра выходил из магазина, в этот момент подъехал автомобиль с теми ребятами. Они там покупали или украли водку. На выходе из магазина возник какой-то конфликт. Слов невозможно услышать, потому что на видео нет звука… Мужу наносили удары по ногам, прыгали по лицу. Сняли с него куртку, надели ее на себя. Не знаю, как это назвать. Юрий даже руку ни на кого не поднял, а его сначала бил один, потом – другие", – поделилась женщина подробностями нападения.

По словам Олеси, нападавших вроде бы не задерживали, а отпустили до приезда полиции. На Юрия напали 5 мужчин, ныне правоохранители задержали двоих. Жену также возмущает тот факт, что нападение на ее мужа называли "пьяной потасовкой", хотя на самом деле – это избиение. В больницу к пострадавшему также приходила полиция, впрочем, неизвестно, подавал ли мужчина заявление по избиению.

"Правоохранители пришли к Юрию в больницу примерно в 4 утра. Вы понимаете, в каком состоянии он был, у него был срыв", – прокомментировала Олеся.

Сестра Юрия уточнила, что полиция пришла именно тогда, когда военный находился под капельницей. Правоохранители спросили, имеет ли пострадавший претензии в отношении своих обидчиков. Муж ответил, что не имеет.

Он был под капельницей. Когда правоохранители спросили о том, есть ли у него претензии к своим обидчикам, он пришел в себя и сказал, что у него нет претензий. Я начала успокаивать Юру, в то время он не был в нормальном состоянии и сразу отключился. Я спросила правоохранителя о том, зачем задавать такой вопрос, если человек потерял сознание. Правоохранители собирались допросить Юрия с утра, но никто не приехал,

– рассказала сестра Юрия.

Супруга заявила, что нападающие должны понести наказание за совершенное. Она также рассказала, что в больницу приезжали жены напавших на Юрия. По словам Олеси, они начали плакать, извинялись и предлагали деньги.

Что говорят в полиции

Правоохранители заявили, что ночью 23 октября получили сообщение от врачей о пострадавшем мужчине, прибывшем в медучреждение с травмой головы. Представители полиции поехали в больницу, но во время общения Юрий отказался подавать заявление и утверждал, что не имеет претензий.

В настоящее время правоохранители начали уголовное производство по статье "Хулиганство". В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Следователями дополнительно квалифицировано событие по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, как умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц. В настоящее время двух фигурантов полицейские задержали в процессуальном порядке, с ними проводятся следственные действия", – сообщили правоохранители.

Что известно об избиениях в Черноморске