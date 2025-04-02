В Соломенском районе Киева напали на военного: полиция уже отреагировала

В среду, 2 апреля, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили информацию о нападении на военного и нанесении ему телесных повреждений в Соломенском районе Киева. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Туда не поступало никаких заявлений о происшествии.

Смотрите также Украинская полиция открыла уголовное дело из-за травмированной в Дубае модели Марии Ковальчук

Что известно об инциденте

Правоохранители уже зарегистрировали указанную информацию. Сейчас они устанавливают личности всех участников конфликта, а также выбирают правовую квалификацию события.

Напомним, накануне, 26 марта, Киевский городской ТЦК и СП опроверг информацию об избиении мобилизованного на сборном пункте. По его данным, у гражданина, который был в похмельном состоянии после употребления алкоголя, произошел приступ эпилепсии.

Это якобы зафиксировано на записях камер наблюдения, а также подтверждается показаниями очевидцев из числа других мобилизованных граждан. Медик сборного пункта оказал мужчине первую помощь, после чего вызвали скорую.

К слову, для обращения граждан по проблемным вопросам действуют горячие линии: командования Сухопутных войск – 0800301937, а также Киевского городского ТЦК и СП – 0660337817.