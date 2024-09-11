Как оказалось, 58-летний Александр Долотенко, который является отцом Вадима Долотенко, причастен к избиению экс-военного Анатолия Гончаренко. Его уже вызвали в полицию и вручили подозрение за хулиганство.

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Отец Вадима Долотенко также получил подозрение

Александр Долотенко рассказал, что также бил военного возле магазина – по словам мужчины, причиной было то, что Анатолий снял с его машины номер. Об инциденте сожалеет, говорит, что частично виноват

Хочу попросить прощения за себя и за своего сына. Я себя считаю частично виновным, но дошло до меня, что я неправильно поступил,

– говорит Александр Долотенко.

Мужчина рассказал, что служил добровольцем, начал службу в Северодонецке, прошел Лисичанск, Золочев, Харьков, Купянск. Уволился Александр в Лимане в мае прошлого года по семейным обстоятельствам по уходу за отцом. Он добавил, что сам является не только ветераном, но и инвалидом войны.

Отметим, что в сети утверждают, что Анатолия Гончаренко избили после того, как он написал в одной из групп в фейсбуке, что разыскивает машину с иностранными номерами, которая, по словам мужчины, вызвала аварийную ситуацию с его родителями. После этого появилось видео, как неизвестные мужчины избивают военного.